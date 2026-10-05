Sirmour News: जहरीला पदार्थ निगलने के बाद व्यक्ति की मौत, जंगल में मिला बेसुध

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धौलाकुआं (सिरमौर)। पांवटा विकासखंड की कुंडियों पंचायत के टोका नगला गांव में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति ने जंगल में जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर उसे पांवटा अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में रेफर किए जाने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई।एसपी एनएस नेगी ने बताया कि टोका नगला निवासी सोहन लाल जंगल में एलबीसी सिंचाई योजना के किनारे गए थे। वहां उन्होंने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। जहर का असर शुरू होने के बाद सोहन लाल ने स्वयं इसकी सूचना पंचायत उपप्रधान तारिफ अली को दी और बताया कि उसने दवाई खा ली है। उपप्रधान ने इसकी जानकारी वार्ड सदस्य कमाल फातमा और पंचायत प्रधान रामेश्वर चौधरी को दी। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचित किया गया।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोहन लाल को उपचार के लिए पांवटा अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है कि व्यक्ति ने यह कदम क्यों उठाया।