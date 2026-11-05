Sirmour News: तनीष ने 60 मीटर और इशिता ने जीती 40 मीटर बैकवर्ड दौड़

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हरिपुर शाखा की प्रधानाचार्या बलजीत कौर ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 60 मीटर दौड़ में तनीष प्रथम और शारदुल द्वितीय रहे। 40 मीटर बैकवर्ड दौड़ में इशिता ने पहला और आर्यव ने दूसरा स्थान झटका। 50 मीटर पिक एंड रन में सात्विक प्रथम व विराट द्वितीय, 20 मीटर शटल रन में एकांश प्रथम व कनिष्का द्वितीय तथा 200 मीटर वॉक एंड रन में पार्थ प्रथम व आराध्या द्वितीय स्थान पर रहीं।80 मीटर दौड़ में आयुष प्रथम व हरलीन कौर द्वितीय, 50 मीटर वन लेग रेस में गुरमन प्रथम व दक्ष द्वितीय, 60 मीटर बाधा दौड़ में सूर्यांश प्रथम व महेश द्वितीय तथा 30 मीटर फ्रॉग रेस में रियांश प्रथम व अमन द्वितीय रहे। 60 मीटर फुटबॉल ड्रिब्लिंग में यश ने पहला और गुरशब्द ने दूसरा स्थान हासिल किया।यूकेजी की 50 मीटर दौड़ में दलबीर प्रथम व मनजोत द्वितीय, 40 मीटर पिक एंड रन में मोहम्मद अली प्रथम व इशिका द्वितीय रहे। पहली कक्षा की 50 मीटर दौड़ में नवनीत प्रथम व पार्थ द्वितीय, वन लेग रेस में जसप्रीत कौर प्रथम व विहान द्वितीय, फुटबॉल ड्रिब्लिंग में अंशप्रीत प्रथम व अर्नव द्वितीय तथा पिक एंड रन में जियान प्रथम व सिमरन द्वितीय रहीं।निदेशक गुरजीत सिंह सैनी और प्रधानाचार्या कमलजीत कौर ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है।देवीनगर शाखा में दिव्यांशी, दक्ष और आराध्या चमकेदेवीनगर शाखा में प्रतियोगिता के तीसरे दिन 100, 200, 400 और 600 मीटर दौड़ के अलावा बाधा दौड़ व गोला फेंक स्पर्धाएं आयोजित की गईं। इसमें पांचवीं और छठी कक्षा के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विभिन्न स्पर्धाओं में दिव्यांशी, दक्ष भट्ट, आराध्या ठाकुर, अमनदीप सिंह, श्रिति सिंह और सना ने पदक जीते। तीसरे दिन विद्यार्थियों ने कव्वाली प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी।