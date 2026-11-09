Sirmour News: सिरमौर में धूमधाम से मनाया रोशनी का पर्व दिवाली, घर-घर जले आस्था के दीप

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-गिरिपार में मशाल जुलूस से मनाई दिवाली, रासे, बुढ़ियात और हारुल की धुनों पर थिरके लोगसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/राजगढ़/सराहां/संगड़ाह/नौहराधार (सिरमौर)। रोशनी का पर्व दिवाली रविवार को सिरमौर जिले में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक घर-घर आस्था के दीप जले। लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। दीपों, मोमबत्तियों और रंग-बिरंगी बिजली की लड़ियों से घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को सजाया गया। शाम ढलते ही पूरा जिला रोशनी से जगमगा उठा।दिवाली को लेकर सुबह से ही बाजारों में रौनक रही। लोगों ने मिठाइयों, पकवानों, पटाखों और पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। वहीं, मित्रों और रिश्तेदारों को दिवाली की शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी दिनभर जारी रहा। शाम को घरों के आंगन और मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोलियां सजाई गईं। इसके बाद विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया गया। पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियां मनाईं।जिले के सैनधार और धारटीधार क्षेत्रों में लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार बलराज दहन किया। इसके बाद घरों को दीपों से रोशन कर आतिशबाजी की गई। वहीं, गिरिपार क्षेत्र में पारंपरिक मशाल जुलूस निकालकर दिवाली मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरिपुरधार के बढ़ोल में दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पारंपरिक नाटी डालकर उत्सव का आनंद लिया।इनसेटगिरिपार में तीन दिन तक गूंजेंगी लोकगीतों की धुनेंदेशभर में दिवाली का पर्व संपन्न होने के बाद सिरमौर के रेणुका, शिलाई, राजगढ़ और पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों के कई इलाकों में अब पारंपरिक लोक सांस्कृतिक उत्सवों की धूम रहेगी। अगले तीन दिनों तक गांव-गांव में लोक कलाकार रासे, बुढ़ियात, हारुल, बिरसू और होल्डियात जैसे पारंपरिक पहाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुतियां देंगे। कलाकार समूहों में पूरी रात नृत्य कर दिवाली के उल्लास को आगे बढ़ाएंगे।बुढ़ियात की परंपरा के तहत लोग घर-घर जाकर पारंपरिक व्यंजन शाकुली, मुढ़ा, चिऊड़ो और मूंगफली बांटेंगे। गिरिपार के कई गांवों में दिवाली का उत्सव पांच दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, नगाड़ा, करनाल और हुल्क जैसे वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीत प्रस्तुत करेंगे।इनसेटदर्जनों गांवों में एक माह बाद मनेगी बूढ़ी दिवालीशिलाई। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य दिवाली के करीब एक माह बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाएगी। क्षेत्र में प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार सियासत काल के राजा की बेटी भियुड़ी की मृत्यु दिवाली के दिन हो गई थी। इस घटना के शोक में क्षेत्र के लोगों ने दिवाली एक माह बाद मनाने की परंपरा शुरू की, जो आज भी कायम है। इस दौरान गांवों में पारंपरिक लोकगीतों, नृत्य और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ बूढ़ी दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा।