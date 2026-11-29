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भाजपा नेता बलदेव तोमर का किया स्वागत, फैसले से खुशीसंवाद न्यूज एजेंसीसतौन (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र के हाटी जनजातीय का उच्च न्यायालय में चल रहे केस में हाटी जनजातीय के पक्ष में फैसला आने से गिरिपार में खुशी का माहौल है। शिलाई भाजपा ने रविवार को गिरिपार क्षेत्र के प्रवेश द्वार सतौन में भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव तोमर का गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा के कार्यकर्ता सुबह ही बस स्टैंड पर एकत्रित हुए।12 बजे के करीब बलदेव तोमर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उसके उपरांत एक रैली बस स्टैंड से होकर पहाड़ी गली तक निकाली गई। इस दौरान युवाओं और महिलाओं ने पहाड़ी रासे लगा कर जश्न मनाया। इस दौरान युवाओं ने पटाखे चला कर खुशी मनाई। पहाड़ी गली में बलदेव तोमर ने अपने संबोधन में सभी ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आने की खुशी में आज सतौन में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह पूरे हाटी समाज के संघर्ष, एकजुटता और स्वाभिमान की जीत है। सभी लोगों ने एकजुटता में जय हाटी जय माटी के नारे लगाए।।संवाद