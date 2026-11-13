Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   panchmi chocki jhanda mela begin

Sirmour News: पंचमी चौकी झंडा जी मेले का रीति-रिवाजों के साथ हुआ शुभारंभ

Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
panchmi chocki jhanda mela begin
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

राजगढ़/नाहन (सिरमौर)। विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत डिंबर के चौकी गांव में धार्मिक महत्व रखने वाले पंचमी चौकी झंडा जी मेले का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। मेला कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने बताया कि मेले का शुभारंभ कलगीधर ट्रस्ट के सेवादार गुरमेल सिंह एवं बख्शीश सिंह ने किया। इस अवसर पर मेला कमेटी और झल्ला परिवार की ओर से अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। शुभारंभ समारोह के दौरान विधिवत झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की और अरदास कर गुरु महाराज के चरणों में शीश नवाया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली और सर्वकल्याण की कामना की।


इस दौरान गुरु झल्ला वरुण शर्मा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में मेला कमेटी की ओर से अतिथियों को स्मृति चिह्न और पटका भेंट कर सम्मानित किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण 15 नवंबर को आयोजित होने वाला विशाल दंगल रहेगा। यह दंगल दिवंगत गुरु झल्ला वीरेंद्र शर्मा की स्मृति में आयोजित किया जाता है। दंगल में सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वह पांच लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित रसोईघर का उद्घाटन भी करेंगे।--------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed