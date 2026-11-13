Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ नाहन यूनिट की ओर से सुबह 10:30 बजे पक्का टैंक शाही मिष्ठान भंडारे में मासिक बैठक का आयोजन।











बीपी जांच: मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10: 00 बजे बीपी और शुगर जांच।

संकीर्तन: पांवटा साहिब में हरविंद्र अरोड़ा आवास पर सुबह 11:30 बजे से ऋषिकेश से पहुंचे परमानंद दास प्रभु के सानिध्य में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होगा।

काम की बात:



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 15 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।



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आज के कार्यक्रम