Sirmour News: एनएसएस स्वयंसेवियों ने संवारा सुरला स्कूल परिसर

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरला में चल रहे एनएसएस के सात दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वयंसेवियों ने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। 25 स्वयंसेवियों ने श्रमदान करते हुए विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की और आसपास बिखरे कचरे को एकत्र कर स्वच्छता का संदेश दिया।स्वयंसेवियों ने स्कूल परिसर के विभिन्न हिस्सों की सफाई करने के साथ रास्तों और आसपास के क्षेत्र में भी सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया।एनएसएस अधिकारी मोहन लाल शर्मा ने कहा कि विशेष शिविर के दौरान स्वयंसेवियों को सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन और सेवा भावना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमदान जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में समाजसेवा की भावना विकसित होती है और वे जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं।शिविर में 13 छात्राओं और 12 छात्रों सहित कुल 25 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। आगामी दिनों में भी सामाजिक जागरूकता, श्रमदान और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सहयोगी सतिंद्र कौर भी मौजूद रहीं।