Sirmour News: भगानी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, शंकरपुर और भोगपुर ने जीते मुकाबले

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संवाद न्यूज एजेंसीपुरुवाला (सिरमौर)। उत्तराखंड सीमा से सटी ग्राम पंचायत भगानी में नवयुवक मंडल एकता की जंग की ओर से 10वें ओपन वॉलीबॉल कप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने केक काटकर किया। पंचायत प्रधान पृथ्वी चंद विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।प्रतियोगिता में हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 22 टीमें भाग ले रही हैं। मुकाबले दिन-रात खेले जा रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर चौधरी किरनेश जंग और जिला परिषद सदस्य पातलियो वार्ड अरिकेश जंग ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया।शुरुआती मुकाबलों में भगानी ने शंकरपुर, भोगपुर हरियाणा ने सेलाकुई उत्तराखंड और हरियाणा बिलासपुर ने विकासनगर उत्तराखंड की टीम को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आयोजक रफीक और मोहब्बत अली ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को 21 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 11 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।