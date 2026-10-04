Sirmour News: मोटर दुर्घटना दावा मामले में बीमा कंपनी को नोटिस

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पारिवारिक विवाद की याचिका वापस लेने पर खारिज

नाहन। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़ी याचिका याचिकाकर्ताओं के वापस लेने पर खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसपी टिक्कू के साथ अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता ने बयान दर्ज करवाकर याचिका वापस लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज करने के आदेश दिए और फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने के निर्देश दिए। संवाद विज्ञापन

नाहन। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़ी याचिका याचिकाकर्ताओं के वापस लेने पर खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसपी टिक्कू के साथ अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता ने बयान दर्ज करवाकर याचिका वापस लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज करने के आदेश दिए और फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने के निर्देश दिए। संवाद

नाहन। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-1 नाहन, अजय मेहता की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी-1) में राम कुमार बनाम लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस मामले में बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया है। तीन अक्तूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने याचिका में दर्ज आपत्तियों को 29 अक्तूबर तक दूर करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई इसी दिन होगी। संवाद