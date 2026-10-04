फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Notice to insurance company in motor accident claim case

Sirmour News: मोटर दुर्घटना दावा मामले में बीमा कंपनी को नोटिस

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Notice to insurance company in motor accident claim case
नाहन। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-1 नाहन, अजय मेहता की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी-1) में राम कुमार बनाम लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस मामले में बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया है। तीन अक्तूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने याचिका में दर्ज आपत्तियों को 29 अक्तूबर तक दूर करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई इसी दिन होगी। संवाद
विज्ञापन

-----

पारिवारिक विवाद की याचिका वापस लेने पर खारिज
नाहन। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़ी याचिका याचिकाकर्ताओं के वापस लेने पर खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसपी टिक्कू के साथ अदालत में पेश हुए। अधिवक्ता ने बयान दर्ज करवाकर याचिका वापस लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज करने के आदेश दिए और फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed