Sirmour News: एनसीसी कैंप की क्विज में राजगढ़ कॉलेज की निकिता प्रथम, हिमांशी द्वितीय

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संवाद न्यूज एजेंसीराजगढ़ (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ की एनसीसी इकाई के कैडेट्स ने मामून कैंट, पठानकोट में आयोजित आर्मी अटैचमेंट कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिविर के दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता में महाविद्यालय की एसयूओ निकिता ने प्रथम और सार्जेंट हिमांशी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 86 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया।एनसीसी प्रभारी पूनम शर्मा ने बताया कि शिविर में कैडेट्स को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली, सैन्य अनुशासन, नेतृत्व और विभिन्न सैन्य गतिविधियों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। राजगढ़ महाविद्यालय के कैडेट्स ने फायरिंग प्रशिक्षण के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।उन्होंने कहा कि निकिता और हिमांशी की उपलब्धि उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मीनू भास्कर जीवन ने दोनों कैडेट्स और एनसीसी प्रभारी पूनम शर्मा को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।