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दोषी जेठ और जेठानी को अच्छा आचरण बनाए रखने पर किया रिहादीपक मेहतानाहन (सिरमौर)। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने पति विपिन कुमार को एक वर्ष और उसके पिता श्याम लाल (73) और माता बाला देवी (72) को तीन-तीन महीने के कारावास का आदेश दिया है। तीनों दोषियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता रीना देवी को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए।मामला वर्ष 2013 में पांवटा साहिब थाने में दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हरियाणा के बिलासपुर निवासी विपिन कुमार अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता था। वहीं, ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज की मांग को लेकर ताने मारने, प्रताड़ित करने और धमकाने के आरोप थे। चार मई 2013 को सभी दोषियों ने मिलकर रीना देवी के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 34 के तहत सजा सुनाई।जुर्माना अदा नहीं करने पर विपिन कुमार को तीन महीने और श्याम लाल और बाला देवी को एक-एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने तीनों को सजा भुगतने के लिए जेल भेजने के वारंट भी जारी किए हैं। मामले के दो अन्य दोषियों राकेश कुमार (जेठ) और स्वाति देवी को परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने को कहा है। साथ ही एक वर्ष तक शांति बनाए रखने और अच्छा आचरण रखने के निर्देश दिए हैं।मुख्य दोषी आठ आपराधिक मामलों में आरोपीसुनवाई के दौरान पेश प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में सामने आया कि मुख्य दोषी विपिन कुमार के खिलाफ पहले से आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा विपिन कुमार, श्याम लाल और बाला देवी को यमुनानगर (हरियाणा) के महिला पुलिस थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। अदालत ने सास-ससुर की अधिक उम्र और लंबे समय से मुकदमे का सामना करने के बावजूद उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और पॉक्सो मामले में सजा को देखते हुए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देने से इन्कार कर दिया।