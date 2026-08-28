Sirmour News: रक्षाबंधन पर महिलाओं ने उठाया मुफ्त बस सेवा का लाभ
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
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ददाहू (सिरमौर)। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर निगम की बसों में महिलाओं ने मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया। प्रदेश सरकार की ओर से महिला यात्रियों को निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ दिया गया था। निगम की बसें महिला यात्रियों से भरी रहीं। महिलाएं सुबह से ही बसों की प्रतीक्षा में बस स्टॉपाें पर खड़ी होकर बस का इंतजार करती रहीं। महिला किरण देवी, शकुंतला चौहान, संतोष, पारुल, काविता, अल्का, सपना शर्मा, नीलम चौहान, कुंता देवी व द्वारिका देवी ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन उन्हें सरकारी बसों में सफर करने का कोई किराया वहन नहीं करना पड़ा। निगम के उप मंडलीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर निगम की बसों में महिला यात्रियों कोई किराया वसूल नहीं किया गया।
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