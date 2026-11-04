फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   crusna lab strike

Sirmour News: क्रस्ना लैब का संचालन शुरू, मरीजों को मिली राहत

Thu, 05 Nov 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
crusna lab strike
मेडिकल कॉलेज नाहन की क्रस्ना लैब में टेस्ट करते लैब कर्मचारी। संवाद
-वेतन न मिलने पर सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहे थे कर्मचारी
विज्ञापन

-मेडिकल कॉलेज नाहन में बुधवार को 1047 से अधिक टेस्ट किए गए
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मेडिकल कॉलेज नाहन सहित जिले के अन्य अस्पतालों में स्थापित क्रस्ना लैब का संचालन बुधवार से फिर शुरू हो गया है। लैब कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद अस्पतालों में पहले की तरह टेस्ट होने लगे हैं। इससे दो दिन से परेशानी झेल रहे मरीजों को राहत मिली है। वेतन का भुगतान न होने के विरोध में कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहे थे।
मेडिकल कॉलेज नाहन में बुधवार को 1047 से अधिक विभिन्न टेस्ट किए गए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में करीब 900 मरीजों ने विभिन्न विभागों की ओपीडी में उपचार करवाया। इनमें सबसे अधिक 220 मरीज मेडिसिन ओपीडी में पहुंचे। चिकित्सकों की सलाह पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के टेस्ट सरकारी और क्रस्ना लैब में किए गए।
विज्ञापन

उधर, पांवटा साहिब, शिलाई, राजगढ़, सराहां और ददाहू अस्पतालों में भी क्रस्ना लैब की सेवाएं बहाल रहीं। खासकर दूरदराज क्षेत्रों से उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले मरीजों को इसका लाभ मिला। पिछले दो दिनों से लैब सेवाएं प्रभावित होने के कारण उन्हें जांच करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्रस्ना लैब प्रभारी ने बताया कि बुधवार से लैब का संचालन पहले की तरह शुरू कर दिया गया है। वहीं, मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रेणु चौहान ने बताया कि क्रस्ना लैब कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। अब क्रस्ना और सरकारी लैब में मरीजों को पहले की तरह जांच की सुविधा मिल रही है।-----

मेडिकल कॉलेज नाहन की क्रस्ना लैब में टेस्ट करते लैब कर्मचारी। संवाद

मेडिकल कॉलेज नाहन की क्रस्ना लैब में टेस्ट करते लैब कर्मचारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed