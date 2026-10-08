Sirmour News: सिटी में आज

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बैठक : ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब की सुबह 10:00 बजे विश्राम गृह पांवटा में बैठक।



कार्यशाला : पांवटा साहिब के गोंदपुर में सुबह 11:00 बजे से ईएसआई को लेकर कार्यशाला का आयोजन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।



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धरना-प्रदर्शन : हिमाचल किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन(चढूनी) का पांवटा में सुबह 10:00 बजे धरना-प्रदर्शन।