Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 09 Oct 2026 12:37 AM IST
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धरना-प्रदर्शन : हिमाचल किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन(चढूनी) का पांवटा में सुबह 10:00 बजे धरना-प्रदर्शन।
बैठक : ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब की सुबह 10:00 बजे विश्राम गृह पांवटा में बैठक।
कार्यशाला : पांवटा साहिब के गोंदपुर में सुबह 11:00 बजे से ईएसआई को लेकर कार्यशाला का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।
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बैठक : ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब की सुबह 10:00 बजे विश्राम गृह पांवटा में बैठक।
कार्यशाला : पांवटा साहिब के गोंदपुर में सुबह 11:00 बजे से ईएसआई को लेकर कार्यशाला का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।