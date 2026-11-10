Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:38 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:38 AM IST
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आज के कार्यक्रम
नीलामी : अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले के आयोजन को लेकर सुबह 11:00 बजे दो देवस्थलों की नीलामी।
भंडारा : मेडिकल कॉलेज परिसर में दोपहर 12:00 बजे पदमावती सोसायटी की ओर से भंडारे का आयोजन।
भैया दूज पर्व : जिलेभर में आज मनाया जाएगा भैया दूज पर्व। तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से होगा शुरू।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।
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नीलामी : अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले के आयोजन को लेकर सुबह 11:00 बजे दो देवस्थलों की नीलामी।
भंडारा : मेडिकल कॉलेज परिसर में दोपहर 12:00 बजे पदमावती सोसायटी की ओर से भंडारे का आयोजन।
भैया दूज पर्व : जिलेभर में आज मनाया जाएगा भैया दूज पर्व। तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से होगा शुरू।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।