Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:11 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:11 AM IST
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आज के कार्यक्रम
पुलिस भर्ती: नाहन के चौगान और चंबा मैदान में सुबह 9:30 बजे पुरुष आरक्षी भर्ती के अंतर्गत होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा।
प्रदर्शनी : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 10:00 बजे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी।
मासिक बैठक: स्वास्थ्य खंड धगेड़ी के अंतर्गत सुबह 10:00 बजे नाहन में मासिक समीक्षा बैठक।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।
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पुलिस भर्ती: नाहन के चौगान और चंबा मैदान में सुबह 9:30 बजे पुरुष आरक्षी भर्ती के अंतर्गत होगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा।
प्रदर्शनी : आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में सुबह 10:00 बजे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी।
मासिक बैठक: स्वास्थ्य खंड धगेड़ी के अंतर्गत सुबह 10:00 बजे नाहन में मासिक समीक्षा बैठक।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में वाहनों की पासिंग।