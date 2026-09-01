भूपपुर चौक : वन-वे के फेर में हादसे का खतरा

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समाजसेवी व ग्रामीण बोले समय रहते समाधान नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। देहरादून-पांवटा साहिब एनएच-07 पर निर्माणाधीन भूपपुर चौक इस समय हादसों के लिए सबसे संवेदनशील स्थल बन चुका है। चौक के चारों तरफ कच्ची सड़क और वन-वे मार्ग होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ लगते पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। समाजसेवियों और क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि एनएचएआई ने समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया तो मजबूरन सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा।हिमोत्कर्ष संस्था सिरमौर के अध्यक्ष आरपी तिवारी, समाजसेवी एवं व्यवसायी सुरजीत सिंह, पूर्व पार्षद शिव सिंह असवाल, पूर्व प्रधान दाता राम चौहान, अखिल शर्मा, रवींद्र सिंह, रघुवीर सिंह कपूर, अमरजीत सिंह, सलमान अली, बलदेव सिंह और अख्तर अली ने कहा कि इस समय शहरी क्षेत्र का सबसे संवेदनशील ब्लैक स्पॉट हादसों के लिए नया चौक बन गया है।चौक के चौड़ीकरण का काम शुरू करते समय सुरक्षा की दृष्टि से इसे वन-वे कर दिया गया था। लेकिन दो माह बाद भी इसे टू-वे नहीं किया गया है। इससे नाहन और पांवटा साहिब की तरफ से आने-जाने वाले वाहन एक ही तरफ से गुजर रहे हैं। ऐसे में हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एनएचएआई की ओर से चौक के चारों तरफ की टूटी कच्ची सड़क को भी ठीक नहीं करवाया जा रहा है। बारिश होने पर आसपास जलभराव की समस्या भी पैदा हो रही है। निर्माणाधीन चौक के पास टूटी सड़क हादसे को बुलावा दे रही है।क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि एनएचएआई ने चौक के आसपास की सड़क को ठीक करवाकर इसे टू-वे नहीं किया तो वे धरना-प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसी बड़े हादसे के होने से पहले ही समय रहते हादसों के हॉट स्पॉट बन चुके इस चौक की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाले नवनिर्मित यमुना पुल का संगम स्थल भी यही चौक है। इस निर्माणाधीन चौक से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि चौक के दोनों तरफ सड़क की हालत ठीक कर इसे टू-वे किया जाए, ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू हो सके।एनएचएआई के स्थानीय परियोजना निदेशक सौरभ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। लोगों की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा।