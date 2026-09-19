फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   apdha prabhdan sivir from 21 sept.

Sirmour News: पांवटा में 135 युवा स्वयंसेवकों को दिया जाएगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

Sun, 20 Sep 2026 12:22 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
apdha prabhdan sivir from 21 sept.
-ग्राम पंचायत अजरोली में 21 से 23 सितंबर तक होगा खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। बेहतर आपदा तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए विकासखंड पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत अजरोली में 21 से 23 सितंबर तक तीन दिवसीय खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से युवा स्वयंसेवकों का कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में विकासखंड पांवटा साहिब की अजरोली, भुंगरनी, डोबरी सालवाला, फतेहपुर, गुरुवाला सिंघपुरा, नवादा, मेलियों, मुगलावाला करतारपुर तथा फूलपुर पंचायतों के 135 युवा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे।
विज्ञापन

प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन, चेतावनी प्रणाली, वन अग्नि से बचाव, अग्नि सुरक्षा उपकरण, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अस्पताल प्रबंधन तथा दिल का दौरा, डेंगू और सांप के काटने जैसी आपात स्थितियों में उपचार एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed