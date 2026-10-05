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Sirmour News: गढोल-पीडग स्कूल के अक्षय का राज्य स्तरीय खो-खो टीम में चयन

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
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Akshay of Gadhol-Pidag School selected in the state level Kho-Kho team
11 से 14 अक्तूबर तक कुफरी में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता
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सात अक्तूबर से सोलन में शुरू होगा प्रशिक्षण शिविर

संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढोल-पीडग के अक्ष्य का चयन अंडर-19 खो-खो में राज्य स्तरीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 11 से 14 अक्तूबर तक कुफरी में होगी। इसके लिए सात अक्तूबर से सोलन में प्रशिक्षण शिविर होगा।
स्कूल के लिए यह वर्ष खेल उपलब्धियों के लिहाज से खास रहा। खो-खो टीम ने खंड स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता रहने के बाद जिला स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फागू में आयोजित हुई, जिसमें विद्यालय के चार खिलाड़ियों ने जिला अंडर-19 खो-खो टीम का प्रतिनिधित्व किया।
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विद्यालय के छात्र नितिन, आदित्य, अक्षय और अनमोल जिला टीम में शामिल रहे। इनमें से छात्र अक्षय का चयन राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य सुरजीत सिंह ने उपलब्धि के लिए विद्यालय परिवार, अभिभावकों और विशेष रूप से शारीरिक शिक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर को बधाई दी। उन्होंने छात्र अक्षय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।
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