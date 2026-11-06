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Sirmour News: दिवाली पर नाहन में चढ़ा अखरोट का रंग, बाजार में सजे स्टॉल

Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
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akhrot sale in nahan
नाहन के हिंदू आश्रम में लगाया गया अखरोट का स्टॉल। संवाद
सचित्र--
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लक्ष्मी पूजन की थाली में खील-बताशों के साथ अखरोट रखने की परंपरा के चलते बाजार में इसकी खरीदारी भी शुरू हो गई है। नाहन में जगह-जगह अखरोट के स्टॉल सज गए हैं, जहां स्थानीय पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ कश्मीर से लाए गए अखरोट भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।
बाजार में इन दिनों अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। जिला के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला स्थानीय अखरोट करीब 300 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि कश्मीर से आने वाला कागजी अखरोट 300 से 350 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। अखरोट की गुणवत्ता, आकार और किस्म के अनुसार कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है।
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अब सैकड़े की जगह किलो के हिसाब से बिक्री
अखरोट की बिक्री के तरीके में भी समय के साथ बदलाव आया है। पहले बाजार में अखरोट की खरीदारी सैकड़े यानी 100 नग के हिसाब से होती थी, लेकिन अब दुकानदार इसे किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अखरोट खरीदने में आसानी हो रही है। वहीं, किलो के हिसाब से बिक्री होने से खरीदारी में भी सहूलियत बढ़ी है।
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सेहत के लिहाज से भी खास है अखरोट
अखरोट की खरीदारी केवल दिवाली की पूजा तक सीमित नहीं है। इसके पोषक तत्वों और स्वास्थ्य संबंधी फायदों के चलते भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क के सामान्य कामकाज और पाचन के लिए लाभकारी हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग इसे पूजा के साथ-साथ रोजमर्रा के खानपान में शामिल करने के लिए भी खरीद रहे हैं।-------
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