Sirmour News: अजय कुमार चुने गए पीटीए के अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
हरिपुरधार/नौहराधार (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय नौहराधार में अभिभावक-शिक्षक संघ की प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य महाविद्यालय, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना रहा।
बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. संगीता झगटा ने की। इस मौके पर नई पीटीए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अजय कुमार को अध्यक्ष, करमदास को उपाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक वेद प्रकाश को सचिव, हरदेव को संयुक्त सचिव और कविता को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
विज्ञापन
बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. संगीता झगटा ने की। इस मौके पर नई पीटीए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अजय कुमार को अध्यक्ष, करमदास को उपाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक वेद प्रकाश को सचिव, हरदेव को संयुक्त सचिव और कविता को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
विज्ञापन