Sirmour News: व्यक्ति से 4.14 ग्राम चिट्टा बरामद
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:27 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:27 PM IST
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पांवटा साहिब। एसआइयू नाहन की टीम ने एक व्यक्ति से 4.14 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसपी एनएस नेगी ने बताया कि एसआइयू नाहन टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे की खेप लेकर आ रहा है। इसके बाद टीम ने सुरजपुर के पास नाका लगाया। नाके के दौरान साकिर निवासी खिजराबाद यमुनानगर के कब्जे से 4.14 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। संवाद
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