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Sirmour News: बारिश से जिले की 12 सड़कें बंद, 15 मार्ग बहाल

Tue, 25 Aug 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:09 PM IST
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12 roads in the district closed due to rain; 15 routes restored.
लोक निर्माण विभाग को 1.37 करोड़ का नुकसान
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/शिलाई/संगड़ाह/रोनहाट। (सिरमौर)। बारिश और भूस्खलन के कारण मंगलवार को सिरमौर जिले में 12 सड़कें बंद रहीं। इनमें लोक निर्माण विभाग के नाहन मंडल की चार, शिलाई की सात और संगड़ाह खंड की एक सड़क शामिल है। लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर सड़कें फिसलन भरी हो गईं, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मंगलवार सुबह जिलेभर में बारिश और भूस्खलन के कारण कुल 27 सड़कें बंद हो गई थीं। लोक निर्माण विभाग ने प्रभावित मार्गों को बहाल करने के लिए दिनभर मशीनरी और कर्मचारियों को मौके पर भेजा। शाम पांच बजे तक 15 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया था, जबकि 12 मार्गों पर यातायात पूरी तरह सुचारु नहीं हो पाया।
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बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कों पर मिट्टी और मलबा आने से फिसलन बढ़ गई है। इससे खासकर दोपहिया और छोटे वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोक निर्माण विभाग प्रभावित सड़कों को खोलने के लिए लगातार काम कर रहा है। बारिश से लोक निर्माण विभाग को करीब 1.37 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। विभाग की ओर से बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने का कार्य जारी है।
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