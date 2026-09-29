शिमला: पदोन्नति में देरी पर सचिवालय के अधिकारियों का फूटा गुस्सा, प्रशासन को दी चेतावनी

सचिवालय में अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में देरी को लेकर राजपत्रित अधिकारियों का असंतोष बढ़ गया है। सचिवालय सेवाएं संघ की आम सभा में समय पर डीपीसी नहीं होने और पात्र अधिकारियों की पदोन्नति अटकने पर नाराजगी जताई गई। संघ ने प्रशासन को व्यवस्था सुधारने की चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। संघ के महासचिव ज्योति चौहान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें नहीं बुलाई जा रही हैं। इसके चलते पात्र अधिकारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। कई योग्य अधिकारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे अधिकारियों में असंतोष और निराशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संघ के पदाधिकारी जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सचिवालय में अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं और प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही कथित लापरवाही को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। संघ का कहना है कि पात्र अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया तय समय में पूरी होनी चाहिए, ताकि अधिकारियों को सेवा में उनका उचित लाभ मिल सके।

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