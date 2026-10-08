शिमला: वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगा

जिला शिमला कांग्रेस कमेटी शहरी और ग्रामीण की ओर से मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार व गिरफ्तारी के विरोध में काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया और हाथों में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ तख्तियां लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उधर, ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी टुटू ने अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी ब्रजेश भारद्धाज को ज्ञापन साैंप कर मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग उठाई।

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