रामपुर तहसीलदार की ओर से रामपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे कौल नेगी को 16 अगस्त 2022 को जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र को उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रामपुर ने रद्द कर दिया है। एसडीएम एवं अपीलीय प्राधिकारी हर्ष अमरेंद्र सिंह ने इस मामले में दायर अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार रामपुर के 29 अक्तूबर 2022 के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। अपीलीय प्राधिकारी की ओर से यह फैसला 12 अक्तूबर को सुनाया गया था। मामले के अनुसार प्रीतम देव निवासी मझेवली, तहसील रामपुर ने तहसीलदार रामपुर की ओर से जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता ने प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति संबंधी विवरण पर सवाल उठाए थे। अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कौल सिंह और उनके पिता के पास पहले से अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र मौजूद हैं। राजस्व रिकॉर्ड में परिवार की जाति का उल्लेख है। ऐसे में एक ही व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र होने व अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में जाति संबंधी प्रविष्टियों को लेकर आपत्ति जताई गई थी।

विज्ञापन