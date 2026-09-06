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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Slipperiness increases on the Churdhar route; pilgrims advised to exercise caution during the journey

Rampur Bushahar News: चूड़धार मार्ग पर बढ़ी फिसलन, यात्रा पर सतर्क रहें श्रद्धालु

Sun, 06 Sep 2026 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:19 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। चूड़धार यात्रा मार्ग पर बारिश के कारण फिसलन बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। चौपाल के एसडीएम हेम चंद वर्मा ने यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में मार्ग के कुछ हिस्से फिसलन भरे हो सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि चूड़धार का मार्ग सामान्य स्थिति में है, हालांकि बारिश के कारण कुछ हिस्सों में फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कठिन और फिसलन वाले हिस्सों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। एसडीएम ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान जल्दबाजी न करने और जोखिम वाले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मार्ग पर चलते समय सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें।
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