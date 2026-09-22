Rampur Bushahar News: खोलवी, गाहनपानी से पिछला आहार और चैगमोड-खरगोटी सड़क को दुरुस्त करे विभाग

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संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। नारकंडा बीडीसी अध्यक्ष नवीन काल्टा और उपाध्यक्ष पिंकी ठाकुर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग बड़ागांव के अधिशासी अभियंता पुष्पराज से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी अभियंता से मांग की है कि खोलवी, गाहनपानी से पिछला आहार और चैगमोड-खरगोटी सड़क को जल्द दुरुस्त किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन सड़कों का स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्व है। अधिशासी अभियंता पुष्पराज ने चैगमोड-खरगोटी सड़क को लेकर बताया कि सड़क कार्य से संबंधित ठेकेदार के खिलाफ विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद ठेकेदार की ओर से जल्द कार्य शुरू करने की बात कही गई है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि विभाग सड़क कार्यों को लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। गाहन नाला से गाहन सड़क के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जल्द सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खोलवी सड़क के कार्य को भी जल्द शुरू करवाने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया। बीडीसी उपाध्यक्ष पिंकी ठाकुर ने कहा कि नारकंडा क्षेत्र के विकास के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र की सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष उठाकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर बीडीसी सदस्य बड़ागांव संजय वर्मा, राजकुमार, गौरव, वीरेंद्र, यशपाल, हिमांशु और देवेंद्र सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।