Rampur Bushahar News: रोहड़ू स्कूल बना ओवरऑल विजेता, रामपुर अंडर-14 प्रतियोगिता का हुआ समापन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:15 PM IST
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प्रतियोगिता में 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो के मुकाबले खेले गए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में रोहडू स्कूल ओवरऑल विजेता रहा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नेरवा ने रोहड़ू को हराकर जीत अपने नाम की। खो-खो में रोहड़ू प्रथम और नेरवा द्वितीय रहा। कबड्डी प्रतियोगिता में छोहारा और नेरवा के मध्य रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें छोहारा की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता रही। बैडमिंटन में रोhडू प्रथम और देहा स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर रामपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया बतौर मुख्यअतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति पेशकर वाहवाही बटोरी। स्कूल के प्रधानाचार्य पुष्पा नंद गुप्ता ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन 155 अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में किया जा रहा है। तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने सभी लोगों का कार्यक्रम में आने पर आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि पंकज बसोतिया ने कहा कि इस तरह की खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन और टीम भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं दीं।
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रामपुर बुशहर। पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो के मुकाबले खेले गए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में रोहडू स्कूल ओवरऑल विजेता रहा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नेरवा ने रोहड़ू को हराकर जीत अपने नाम की। खो-खो में रोहड़ू प्रथम और नेरवा द्वितीय रहा। कबड्डी प्रतियोगिता में छोहारा और नेरवा के मध्य रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें छोहारा की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता रही। बैडमिंटन में रोhडू प्रथम और देहा स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर रामपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पंकज बसोतिया बतौर मुख्यअतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति पेशकर वाहवाही बटोरी। स्कूल के प्रधानाचार्य पुष्पा नंद गुप्ता ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन 155 अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में किया जा रहा है। तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने सभी लोगों का कार्यक्रम में आने पर आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि पंकज बसोतिया ने कहा कि इस तरह की खेल गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन और टीम भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं दीं।