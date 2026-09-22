Rampur Bushahar News: छात्रों ने स्पीति घाटी की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत का जाना इतिहास

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। जीबी पंत मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय रामपुर के शिक्षा विभाग के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने स्पीति घाटी का तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्पीति घाटी की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। विभागाध्यक्ष डॉ. अजेंद्र नेगी के मार्गदर्शन में आयोजित इस यात्रा में सहायक प्रोफेसर हेमलता और राजनीति विज्ञान विभाग का भी सहयोग रहा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने काजा, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, ताबो और ग्यू सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। लांगजा में विद्यार्थियों ने प्राचीन जीवाश्मों का अवलोकन कर क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक विशेषताओं की जानकारी हासिल की। वहीं, हिक्किम में विश्व के सबसे ऊंचे डाकघरों में शामिल डाकघर का भ्रमण किया। कोमिक में विद्यार्थियों ने ऊंचाई वाले दुर्गम हिमालयी क्षेत्र की परिस्थितियों और स्थानीय जीवनशैली को समझा। यात्रा के दौरान ताबो के करीब 1100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मठ का भ्रमण विद्यार्थियों के लिए विशेष आकर्षण रहा। यहां उन्होंने स्पीति की बौद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। ग्यू में विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध प्राचीन ममी का अवलोकन किया। डॉ. अजेंद्र नेगी ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने का अवसर देते हैं। इससे विद्यार्थियों में अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। सहायक प्रोफेसर हेमलता ने भी विद्यार्थियों को यात्रा के दौरान मिले अनुभवों को अपने शैक्षणिक अध्ययन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

शैक्षणिक भ्रमण से लौटे रामपुर कॉलेज के विद्यार्थी