Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Paneu Nag Temple, a renowned religious site in Ani

शरीर की इंद्रियों को भगवान के सुमिरन में लगाएं : श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज

Sun, 15 Nov 2026 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
आनी (कुल्लू)। आनी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पनेऊ नाग मंदिर में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक जीवन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के सुमिरन और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए किसी आडंबर की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष सतपाल ठाकुर, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष फकीर चंद वर्मा, तारा चंद वर्मा, संतोष ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, नंद लाल शर्मा, रणवीर सिंह, नीलम, मंजू, आरओ अरुण शर्मा, डॉ. राजेश राणा और राजेंद्र ठाकुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें