Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Due to the Lavi Fair, the Rampur market remained open even on Sunday

Rampur Bushahar News: लवी मेले के चलते रविवार को भी खुला रहा रामपुर का बाजार, दिनभर रही रौनक

Sun, 15 Nov 2026 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
. दुकानदारों ने कारोबार की उम्मीद में खोलीं दुकानें
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के चलते रविवार को भी रामपुर का बाजार खुला रहा। आमतौर पर रविवार को बाजार में अधिकांश दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन लवी मेले के आयोजन और क्षेत्र में उमड़ रही लोगों की भीड़ को देखते हुए कारोबारियों ने इस बार रविवार को भी अपनी दुकानें खुली रखीं। इसके चलते सुबह से ही बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और दिनभर बाजार में चहल-पहल बनी रही। लवी मेला देखने के लिए रामपुर पहुंच रहे स्थानीय लोगों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। बाजार की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही लगी रही। कपड़ों, जूते-चप्पलों, घरेलू सामान और अन्य दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। मेले के चलते बाजार में बनी रौनक से व्यापारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। कारोबारियों राहुल कांगटा, गिरधारी लाल और यशपाल का कहना है कि लवी मेले के दौरान रामपुर में लोगों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलता है। मेले में खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पहुंचने वाले लोग बाजार का भी रुख करते हैं। रविवार को दुकानें खुली रहने से लोगों को खरीदारी करने का अतिरिक्त अवसर मिला। वहीं, बाजार में दिनभर बनी चहल-पहल से रामपुर में मेले का उत्साह भी नजर आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed