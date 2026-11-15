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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Excitement of cricket tournament in Barog begins on November

Rampur Bushahar News: बड़ोग में क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांच 22 नवंबर से

Sun, 15 Nov 2026 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:28 PM IST
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विजेता टीम को 1.11 लाख रुपये और उपविजेता को मिलेगा 55,555 रुपये का नकद पुरस्कार
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संवाद न्यूज एजेंसी

ननखड़ी (रामपुर बुशहर)। नवयुवक मंडल बड़ोग की ओर से पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-4 का आयोजन 22 नवंबर से किया जा रहा है। नशा छोड़ो-खेल खेलो अभियान के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर आयोजक कमेटी तैयारियों में जुट गई है। प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में नवयुवक मंडल के अध्यक्ष कुलदीप चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की गई। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1.11 लाख रुपये व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उपविजेता टीम को 55,555 रुपये नकद पुरस्कार व ट्रॉफी दी जाएगी। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को 5,100 रुपये, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को 2,500 रुपये, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को 2,500 रुपये, सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर को 2,100 रुपये और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक को 1,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस मौके पर उपप्रधान दिनेश चौहान, सचिव दीवान चौहान, कोषाध्यक्ष सुंदर चौहान, सलाहकार विजय चौहान, वीरू चौहान, नितीश खिमटा और सुरजीत ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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