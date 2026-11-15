Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   An HRTC bus panting on the road

Rampur Bushahar News: रास्ते में हांफ रही एचआरटीसी की बस, तीन पंचायतों के हजारों ग्रामीण परेशान

Sun, 15 Nov 2026 11:30 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
An HRTC bus panting on the road
रामपुर के किन्फी रूट पर चलने वाली बस सेवा बार बार हो रही खराब। संवाद
कूट-किन्फी रूट पर अनियमित संचालन और बार-बार तकनीकी खराबी से बढ़ी मुश्किलें
विज्ञापन

स्कूली बच्चों और मरीजों को भी उठानी पड़ रही परेशानी
. उपमंडल रामपुर के दुर्गम क्षेत्र में परिवहन निगम की बस सेवा चरमराई
. आए दिन रास्ते में हांफ रही बसें, तीन पंचायतों के हजारों ग्रामीण परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर के दुर्गम क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस सेवा ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कूट-किन्फी रूट पर बस के अनियमित संचालन और बार-बार खराब होने से तीन ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आए दिन बस के बीच रास्ते में खराब होने से ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कूट, क्याव और गानवी पंचायतों के ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग उठाई है। ग्रामीणों के अनुसार, बीते दिन भी क्याव बस अड्डे पर टायर पंचर होने के कारण बस खड़ी हो गई। इसके अलावा कई बार तकनीकी खराबी के चलते बस बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। पूर्व प्रधान क्याव पंचायत दिलीप निल्टू, जयप्रकाश नेगी, राजेंद्र गाजटा, राजेंद्र भंडारी, लवली निल्टू, केसर निल्टू, राजू और अनिल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि एचआरटीसी के रामपुर डिपो की यह बस क्षेत्र के लोगों के लिए आवाजाही का प्रमुख साधन है। वर्तमान में बस सुबह करीब 7:15 बजे किन्फी से रामपुर के लिए रवाना होती है, जबकि दोपहर करीब 2:00 बजे रामपुर से वापस किन्फी जाती है। इस बस सेवा पर स्कूली विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मरीजों, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों की आवाजाही निर्भर है। विशेषकर गानवी और क्याव पंचायतों के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बस बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने कहा कि बस के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने और बीच रास्ते में खराब होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। मरीजों और अन्य जरूरतमंद लोगों को भी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है। बस सेवा बाधित होने पर ग्रामीणों को मजबूरन महंगे किराये पर टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने उपमंडलाधिकारी रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह से मांग की है कि बस का नियमित तकनीकी निरीक्षण करवाया जाए और इसे निर्धारित समय पर चलाने के निर्देश दिए जाएं। बस में खराबी आने की स्थिति में वैकल्पिक बस की व्यवस्था करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश भी जारी किए जाएं।

तकनीकी जांच के बाद ही रूट पर भेजी जा रही बसें
बसों को तकनीकी जांच के बाद ही रूटों पर भेजा जा रहा है। लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। — स्वरूप दीवान, अड्डा प्रभारी, रामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें