फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   panchayats of Kinnaur honored for becoming TB free

Rampur Bushahar News: किन्नौर की 22 पंचायतें टीबी मुक्त होने पर सम्मानित, महात्मा गांधी की प्रतिमाएं भेंट

Wed, 04 Nov 2026 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
panchayats of Kinnaur honored for becoming TB free
किन्नौर में टीबी मुक्त पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करतीं उपायुक्त। पीआरओ
दो पंचायतों को स्वर्ण, 10 को रजत और 10 पंचायतों को कांस्य श्रेणी में मिला सम्मान
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिले की 22 पंचायतों को टीबी उन्मूलन में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बुधवार को उपायुक्त कार्यालय रिकांगपिओ में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर ने पंचायत प्रतिनिधियों को महात्मा गांधी की प्रतिमाएं और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मान समारोह में दो पंचायतों को लगातार तीन वर्षों तक टीबी मुक्त स्थिति बनाए रखने पर स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया। वहीं, 10 पंचायतों को रजत और 10 पंचायतों को कांस्य श्रेणी में सम्मान मिला। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और पंचायतीराज संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान, जांच और उपचार सुनिश्चित करने के साथ ही मरीजों के प्रति भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। समारोह में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने किन्नौर को टीबी मुक्त बनाने और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्प राज ठाकुर और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सुधीर सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

किन्नौर में टीबी मुक्त पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करतीं उपायुक्त। पीआरओ

किन्नौर में टीबी मुक्त पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करतीं उपायुक्त। पीआरओ

किन्नौर में टीबी मुक्त पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करतीं उपायुक्त। पीआरओ

किन्नौर में टीबी मुक्त पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करतीं उपायुक्त। पीआरओ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें