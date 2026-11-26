Rampur Bushahar News: मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:43 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लिप्पा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में लिप्पा पंचायत के प्रधान अजय कुमार बोरिस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सेवानिवृत्त सैनिक देवेंद्र सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें छठी कक्षा से शीवांश शल्टु, सातवीं से सानिया नेगी, आठवीं से सोमया नेगी, नौवीं से आरुषी नेगी, दसवीं से तनजिन नेगी, जमा एक से नवमीत कोर और जमा दो से भावना नेगी ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉ. अजीत कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धियों और समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में चंद्र सिंह, उपप्रधान पलदन छोईकी सिंगे, महिला कांग्रेस कमेटी पूह खंड की अध्यक्ष आशा कुमारी, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष इंदु किरण, विभिन्न वार्डों के पंच और एसएमसी कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे।
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