फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Lessons taught on the importance of Hindi and cultural heritage.

Rampur Bushahar News: हिंदी के महत्व, सांस्कृतिक विरासत का पढ़ाया पाठ

Mon, 14 Sep 2026 11:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Lessons taught on the importance of Hindi and cultural heritage.
बुशहर बीएड कॉलेज नोगली में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षु और अन्य। स्र
बुशहर बीएड संस्थान नोगली में हिंदी दिवस मनाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। बुशहर बीएड संस्थान नोगली (कलना) में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यालय अधीक्षक जेपी मेहता ने मुख्यातिथि और सहायक आचार्य वर्षा ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।
उपप्रधानाचार्य डॉ. राजेंद्र नेगी ने कहा कि हिंदी दिवस को केवल 14 सितंबर तक सीमित न रखकर हिंदी के प्रयोग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रशिक्षुओं की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान, नारा लेखन, पोस्टर निर्माण, कविता-पाठ और गायन जैसी गतिविधियां करवाई गईं। प्रशिक्षुओं ने इनमें भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने हिंदी के महत्व, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

प्रधानाचार्य डॉ. तिलक राज भारद्वाज ने प्रशिक्षुओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी भाषा के प्रति सम्मान बनाए रखना और इसके प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाना सभी का दायित्व है। इस मौके पर कार्यक्रम समन्वयक प्रो. नवनीत चौहान, प्रो. किरण बाला, प्रो. ललित कायथ, प्रो. तपस्या शर्मा, प्रो. सपना दीपक, हेमलता बिष्ट, प्रो. नरेंद्र ठाकुर, गौरव गौतम, कुंदन ठाकुर और हेम राज सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed