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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Information about the 'Sapno Ka Sanchay' scheme was provided

Rampur Bushahar News: सपनों के संचय योजना की जानकारी दी

Sat, 19 Sep 2026 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:09 PM IST
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रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा रामपुर बस अड्डा ने राजकीय प्राथमिक स्कूल खनेरी में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बैंकिंग सेवाओं, बचत और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक स्नेहलता ने की। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों को बैंक की सपनों के संचय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियमित बचत की आदत भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बताया कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी, पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान कॉल पर बैंक संबंधी जानकारी देने से भी बचने की सलाह दी गई। डिजिटल बैंकिंग का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की स्थिति में तत्काल बैंक से संपर्क करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मंजू शर्मा, सानिया, तमन्ना और हिमांशु सहित अन्य मौजूद रहे।
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