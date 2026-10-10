Rampur Bushahar News: चायल पंचायत में वैकल्पिक सड़क की जगी उम्मीद

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संवाद न्यूज एजेंसीनिरमंड (कुल्लू)। विकास खंड निरमंड की चायल पंचायत में लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। प्रस्तावित वैकल्पिक सड़क की संभावनाओं का आकलन करने के लिए लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त सर्वेक्षण किया। इससे ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।सर्वेक्षण के दौरान दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान वैकल्पिक सड़क की संभावनाओं का जायजा लिया गया, ताकि ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। वार्ड सदस्य जोगिंद्र पप्पू ने कहा कि चायल पंचायत के लोगों को जल्द बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क सुविधा बेहतर होने से ग्रामीणों को दैनिक कार्यों के साथ आवश्यक सेवाओं और अन्य सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने सर्वेक्षण में सहयोग के लिए लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों, पंचायत प्रधान तथा अन्य प्रतिनिधियों का आभार जताया।इस मौके पर एफआरए कमेटी के प्रधान सुरजीत सिंह, रिशु ठाकुर, कमलेश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने वैकल्पिक सड़क के लिए किए जा रहे प्रयासों को क्षेत्र के हित में महत्वपूर्ण बताया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि संयुक्त सर्वेक्षण के बाद संबंधित विभाग आगामी प्रक्रिया को गति देंगे। प्रस्तावित सड़क बनने से पंचायत के लोगों को आवागमन में राहत मिलने के साथ क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।