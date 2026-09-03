Rampur Bushahar News: सुजल टोलटा अध्यक्ष और रिधिका भंडारी चुनीं उपाध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:43 PM IST
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द/श एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन, कांग्रेस नेता डीडी कश्यप से की शिष्टाचार भेंट
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
द/श एसोसिएशन की बैठक हितेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसोसिएशन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सुजल टोलटा को नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। वहीं रिधिका भंडारी को उपाध्यक्ष, अनिरुद्ध को सचिव और वंश जोशी को कोषाध्यक्ष चुना गया। सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी एसोसिएशन को एकजुटता और बेहतर समन्वय के साथ आगे ले जाएगी। वहीं, एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष साहिल शर्मा, नवनियुक्त अध्यक्ष सुजल टोलटा सहित एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने कांग्रेस नेता अधिवक्ता डीडी कश्यप से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान एसोसिएशन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। डीडी कश्यप ने एसोसिएशन के उज्ज्वल भविष्य, आपसी एकता और विकास के लिए शुभकामनाएं दीं। नई कार्यकारिणी के गठन से सदस्यों में भी उत्साह का माहौल है और सभी ने एसोसिएशन को नई दिशा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया।
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रामपुर बुशहर।
द/श एसोसिएशन की बैठक हितेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसोसिएशन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सुजल टोलटा को नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। वहीं रिधिका भंडारी को उपाध्यक्ष, अनिरुद्ध को सचिव और वंश जोशी को कोषाध्यक्ष चुना गया। सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी एसोसिएशन को एकजुटता और बेहतर समन्वय के साथ आगे ले जाएगी। वहीं, एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष साहिल शर्मा, नवनियुक्त अध्यक्ष सुजल टोलटा सहित एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने कांग्रेस नेता अधिवक्ता डीडी कश्यप से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान एसोसिएशन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। डीडी कश्यप ने एसोसिएशन के उज्ज्वल भविष्य, आपसी एकता और विकास के लिए शुभकामनाएं दीं। नई कार्यकारिणी के गठन से सदस्यों में भी उत्साह का माहौल है और सभी ने एसोसिएशन को नई दिशा देने के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लिया।