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Rampur Bushahar News: लूहरी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जलाया पुतला

Sat, 10 Oct 2026 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:26 PM IST
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Effigy of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar burnt in Luhri.
सीटू मजदूर यूनियन प्रदर्शन देहरा पंचायत स्थित प्रोजेक्ट साइट पर करते हुए। संवाद
सीटू मजदूर यूनियन ने किया प्रदर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान
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संवाद न्यूज एजेंसी
नित्थर (कुल्लू)। लूहरी जलविद्युत परियोजना स्टेज-1 (210 मेगावाट) में शनिवार को सीटू मजदूर यूनियन ने देहरा पंचायत स्थित परियोजना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर नारेबाजी की। मजदूरों ने लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर किसी भी तरह का आघात नहीं होने देने का संकल्प लिया।

सीटू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राजपाल भंडारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता अब जागरूक हो रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आम लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने अपने विरोध के समर्थन में नारेबाजी कर रोष जताया।
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