Rampur Bushahar News: लूहरी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जलाया पुतला

संवाद न्यूज एजेंसीनित्थर (कुल्लू)। लूहरी जलविद्युत परियोजना स्टेज-1 (210 मेगावाट) में शनिवार को सीटू मजदूर यूनियन ने देहरा पंचायत स्थित परियोजना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर नारेबाजी की। मजदूरों ने लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर किसी भी तरह का आघात नहीं होने देने का संकल्प लिया।सीटू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष राजपाल भंडारी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता अब जागरूक हो रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आम लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने लोकतंत्र की रक्षा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने अपने विरोध के समर्थन में नारेबाजी कर रोष जताया।