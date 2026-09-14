Rampur Bushahar News: दूनी चंद को प्रधान संघ की सौंपी कमान, चुनी लाल बने सचिव

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पांच साल के लिए चुनी गई प्रधान संघ की कार्यकारिणीसंवाद न्यूज एजेंसीआनी (कुल्लू)। पंचायत समिति सभागार आनी में प्रधान संघ आनी की बैठक की अध्यक्षता कोटासेरी पंचायत के प्रधान चमन ठाकुर ने की। बैठक में आनी विकास खंड की 38 पंचायतों में से 30 पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रधान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।भाजपा नेता एवं विश्लाधार पंचायत के प्रधान दूनी चंद चौहान को प्रधान संघ आनी का अध्यक्ष चुना गया। हंसा वर्मा और हरदयाल सिंह को उपाध्यक्ष, महेंद्र कायथ, पूर्ण ठाकुर और आशा ठाकुर को मुख्य सलाहकार बनाया गया। चुनी लाल राठौर को सचिव और चमन ठाकुर को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। दीप चंद और विनोद ठाकुर को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है।कार्यकारिणी के गठन के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सभी पंचायत प्रधानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा।नवनियुक्त अध्यक्ष दूनी चंद चौहान ने कहा कि प्रधान संघ को मजबूत और एकजुट बनाकर पंचायत प्रतिनिधियों के हितों के लिए काम किया जाएगा। पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ क्षेत्र की समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे।