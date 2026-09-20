फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Bear injures elderly man in Mashnu

Rampur Bushahar News: मशनू में भालू ने बुजुर्ग को किया घायल सिर, मुंह और टांगों पर दिए गहरे जख्म

Sun, 20 Sep 2026 11:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Bear injures elderly man in Mashnu
मशनू गांव में भालू के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग। संवाद
खनेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद, आईजीएमसी शिमला किया रेफर
विज्ञापन

. घटना के बाद दहशत में ग्रामीण, वन विभाग से भालू को पकड़ने की उठी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर के कई ग्रामीण इलाके भालुओं की समस्या से जूझ रहे हैं। रविवार सुबह उपमंडल की मशनू पंचायत में एक भालू ने बगीचे में पहुंचे एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर रूप से जख्मी हुए बुजुर्ग को उपचार के लिए महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं और वन विभाग से भालू की समस्या से निजात दिलाने की मांग उठा रहे हैं। वहीं, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा कार्यों को अंजाम देने में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक, रामपुर के मशनू गांव निवासी 64 वर्षीय नरम लाल हस्टा, पुत्र शीशी राम रोज की तरह रविवार सुबह अपने बगीचे में भेड़-बकरियों के लिए घास लाने गए। सुबह करीब 9:30 जैसे ही नरम लाल बगीचे पहुंचे और काम में जुटे। इस दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने उनपर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। भालू ने नरम लाल के सिर और टांगों पर अपने तीखे नाखूनों से गहरे जख्म दिए हैं। हमले के दौरान नरम लाल जोर-जोर से चीखे और इसके बाद साथ लगते खेतों से ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान भालू हमला कर जंगल की ओर भाग गया। स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर रूप से जख्मी नरम लाल को खेतों से सड़क तक पहुंचाया और निजी वाहन में यहां से खनेरी अस्पताल ले गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। भालू का यह हमला क्षेत्र में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी क्षेत्र में भालू के कई हमलों के मामले सामने आ चुके हैं। दिनदहाड़े भालू ग्रामीणों पर हमले कर रहे हैं। ग्रामीणों के लिए सुबह और शाम आवाजाही करना खतरों भरा बना हुआ है। मामले के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित व्यक्ति को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही वन विभाग से भालू को पकड़ने के लिए तुरंत पिंजरा लगाने और भालू को पकड़ने की मांग तेज हो गई है। भालू के डर से ग्रामीण अपने खेतों में जाने से भी बच रहे हैं।

भालू के हमले में जख्मी हुए व्यक्ति को विभाग की ओर से नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर वन विभाग की टीम रवाना हो गई है, जो जल्द ही यहां पिंजरा स्थापित करेगी। साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहां एनाइडर भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से जंगल की ओर जाते समय सावधानी बरतने और भालू दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करने का आह्वान किया है।
विज्ञापन

-- गुरहर्ष सिंह, डीएफओ, वन विभाग रामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें