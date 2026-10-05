एम्स बिलासपुर की ओपीडी आद बंद, अटल टनल की ओर 18 घंटे नहीं जा सकेंगे वाहन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय दौरे और एम्स बिलासपुर में प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन के चलते मंगलवार को ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान ओपीडी में मरीजों का पंजीकरण नहीं होगा और चिकित्सीय परामर्श भी नहीं दिया जाएगा। वहीं, छह अक्तूबर शाम 6 बजे से 7 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक अटल टनल की ओर जाने वाले सभी तरह के वाहनों को अनुमति नहीं होगी। 7 अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एम्स प्रशासन ने मरीजों से अपील की है कि वे नियमित जांच, फॉलोअप या चिकित्सीय परामर्श के लिए मंगलवार को अस्पताल आने की योजना न बनाएं। एम्स के रजिस्ट्रार राकेश कुमार सिंह ने बताया कि समारोह के चलते मरीजों और आम जनता की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओपीडी सेवाएं एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मरीज अपनी नियमित जांच और उपचार के लिए किसी अन्य दिन एम्स आ सकते हैं। हालांकि, ओपीडी बंद रहने का असर आपातकालीन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। आपात स्थिति में मरीजों को सामान्य दिनों की तरह इमरजेंसी में उपचार मिलेगा। वहीं, एम्स में पहले से भर्ती मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए आईपीडी सेवाएं भी नियमित रूप से जारी रहेंगी।

