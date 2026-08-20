Mandi News: सरकाघाट-पपलोग मार्ग पर गड्ढों में भरा पानी, गिर रहे दोपहिया सवार

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समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने दी प्रदर्शन की चेतावनीसंवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट-पपलोग मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। पानी की गहराई का अंदाजा न लगने से दोपहिया वाहन सवार आए दिन अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। राहगीरों को भी जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है।स्थानीय निवासी रामलाल, प्यार चंद और जगदीश वशिष्ट समेत अन्य ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी। उन्होंने जल्द सड़क मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है।वहीं, सरकाघाट लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता नीलम कुमार शर्मा ने कहा कि सड़क की मरम्मत और जल निकासी में ग्रामीणों का असहयोग बाधा बन रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जल निकासी के लिए नालियां बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग और ग्रामीणों के बीच समन्वय जरूरी है। दोनों पक्षों के सहयोग से ही जल निकासी और सड़क मरम्मत का काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।