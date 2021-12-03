फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   TheJingling of Bullocks' Bells Faded Due to Mechanization

Mandi News: मशीनीकरण से धीमी पड़ी बैलों के घुंघरुओं की झंकार

Sun, 20 Sep 2026 12:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
TheJingling of Bullocks' Bells Faded Due to Mechanization
आधुनिकता की भेंट चढ़ा ख्योड़ का ऐतिहासिक नलवाड़ मेला
विज्ञापन

कभी लाखों के पशुधन कारोबार से जगमगाता था मेला
ट्रैक्टर-पावर टिलर के आगमन से सिमटी पंचायत की आय

संवाद न्यूज एजेंसी

गोहर (मंडी)। गोहर का प्रसिद्ध सात दिवसीय ख्योड़ नलवाड़ मेला कभी महज मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मेले में सजी बैलों की जोड़ियां, किसानों की चहल-पहल और उनके गले में बंधे घुंघरुओं की खनक इस आयोजन की खास पहचान थी। हालांकि, आधुनिकता और खेती में बढ़ते मशीनीकरण के चलते अब बैलों की खरीद-फरोख्त का यह कारोबार सिमट गया है। पहले मेले में पड़ोसी राज्यों से बड़े व्यापारी पहुंचते थे और लाखों रुपये का पशुधन कारोबार होता था। पंचायत को भी पशु बिक्री से हर साल राजस्व प्राप्त होता था। बासा पंचायत के पूर्व प्रधान टैहल दास और हल्लायुद्ध ने बाहरी राज्यों से व्यापारियों को बुलाकर मेले को भव्य रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन खेतों में ट्रैक्टर, पावर टिलर और आधुनिक कृषि उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने बैलों पर किसानों की निर्भरता को लगभग समाप्त कर दिया है। करीब ढाई दशक पहले कॉलेज की स्थापना और बाद में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की गतिविधियों से क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी बदला। हालांकि, आज भी मेले में पशुधन की मौजूदगी ग्रामीण संस्कृति की उस पुरानी कड़ी को जीवित रखे हुए हैं।

पहले मेले में बैलों की जोड़ियां देखने और खरीदने के लिए किसान दूर-दूर से आते थे। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज मेले के पशुधन बाजार की पहचान हुआ करती थी। -हेम सिंह सैनी, ग्रामीण
विज्ञापन

दशकों पहले नलवाड़ मेला ग्रामीणों की जरूरतों से गहराई से जुड़ा हुआ था। पशु खरीदने-बेचने के साथ किसान मेले को सामाजिक मेलजोल और ग्रामीण व्यापार के बड़े अवसर के रूप में देखते थे। -नानक चंद, पूर्व प्रधान
विज्ञापन
विज्ञापन

खेती का तरीका बदलने के साथ किसानों की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। पहले बैल किसान की खेती का आधार थे, लेकिन अब मशीनें कम समय में अधिक काम कर देती हैं।
-हरीश कुमार, स्थानीय निवासी
आने वाली पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि कभी खेती बैलों के सहारे चलती थी और मेले में बैलों की खरीद-फरोख्त एक बड़ा कारोबार हुआ करती थी। -रमेश कुमार, स्थानीय निवासी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed