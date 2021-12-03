Mandi News: सूने घर में चोरी का तकनीकी साक्ष्यों से खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

3.14 लाख का चोरी का सामान बरामद, जांच जारीसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। क्षेत्र के सजोड़ी में सूने घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया करीब 3.14 लाख रुपये का सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों ने चोरी के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ दिए थे लेकिन तकनीकी जांच में उनकी करतूत सामने आ गई।पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता रितेश कुमारी पत्नी चमन भारद्वाज अपने बच्चों के साथ गुजरात में रहती हैं। जबकि उनके पति विदेश में नौकरी करते हैं। सजोड़ी स्थित घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 3 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे दो संदिग्ध घर के बाहर दिखाई दिए। करीब 11:48 बजे आरोपियों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सामान चोरी कर लिया। इस संबंध में धर्मपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले की जांच के लिए उपमंडलीय पुलिस अधिकारी धर्मपुर संजीव सूद के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और डंप डाटा का विश्लेषण किया। जांच में चोरी में इस्तेमाल संदिग्ध वाहन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची।पुलिस ने बाबू राम निवासी बल्ल रामशहर सोलन को हमीरपुर और अनिल कुमार निवासी कटौला रामशहर को रामशहर से गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जिला कारागार मंडी भेज दिया गया। आरोपियों से सामान बरामद कर लिया गया है। बरामद सामान में फ्रिज, वाशिंग मशीन, होम थिएटर, हीटर, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, पीतल की गागर, कुर्सियां, सोफा कुशन, कपड़े, सूटकेस और अन्य घरेलू सामान शामिल है। पुलिस के अनुसार बरामद सामान की अनुमानित कीमत 3.14 लाख रुपये है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।