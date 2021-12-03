Mandi News: सज गए मां सिमसा के द्वार, संतान प्राप्ति की आस में पहुंचेंगी महिलाएं

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हवन-पूजन के साथ शुरू होंगे धार्मिक कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। शरद नवरात्र के साथ ही लडभड़ोल स्थित प्रसिद्ध मां शारदा सिमसा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की रौनक बढ़ने लगी है। संतान प्राप्ति की कामना लेकर देशभर से महिलाएं यहां पहुंचती हैं। करीब 450 साल पुराने मंदिर में रविवार को पहले नवरात्र पर सुबह साढ़े नौ बजे हवन-पूजन के साथ धार्मिक कार्यक्रम शुरू होंगे।मान्यता है कि नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में ठहरने वाली महिलाओं को स्वप्न में संतान प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। मंदिर कमेटी के सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कई महिलाओं की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। अध्यक्ष विनोद शर्मा के अनुसार, नवरात्र में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं, बसाही धार स्थित मां चतुर्भुजा मंदिर के कपाट सुबह पांच बजे खुलेंगे। मंदिर में सुबह-शाम विशेष आरती होगी। मां स्यूरी, आशापुरी और बंडेरी माता मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन होंगे।बॉक्ससाईं बाजार में शोभायात्रा के बाद पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गाजोगिंद्रनगर के साईं बाजार में 11 से 19 अक्तूबर तक दुर्गा पूजा एवं विसर्जन कार्यक्रम आयोजित होगा। समिति की प्रेस सचिव अमिता बंटा ने बताया कि रविवार को शोभायात्रा के बाद मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा सहित अन्य देवी-देवताओं को विधि-विधान से पंडाल में विराजमान किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह पूजा-अर्चना और शाम को आरती व भजन संध्या होगी। 19 अक्तूबर को बड़ौण घाट में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।