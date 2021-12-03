फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Karsog Forest Department seizes 44 cans of Deodar oil.

Mandi News: करसोग वन विभाग ने पकड़े देवदार के तेल के 44 कैन

Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Karsog Forest Department seizes 44 cans of Deodar oil.
रायगढ़-जंजैहली सड़क पर गश्त के दौरान की कार्रवाई
विज्ञापन

2.32 लाख रुपये आंकी गई कीमत
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। वन संपदा के अवैध परिवहन पर निगरानी के दौरान वन विभाग करसोग ने देवदार के तेल की बड़ी खेप पकड़ी है। रायगढ़-जंजैहली सड़क पर शुक्रवार रात गश्त के दौरान एक पिकअप जीप से देवदार के तेल के 44 कैन बरामद किए हैं। इनमें करीब 1364 लीटर तेल पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2,32,800 रुपये आंकी गई है। विभाग ने पिकअप और तेल को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना जंजैहली के सुपुर्द कर दिया है। पांच दिन के भीतर वन विभाग की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
वन विभाग की ओर से पुलिस थाना जंजैहली के प्रभारी को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार 9 और 10 अक्तूबर की मध्यरात्रि विभागीय कर्मचारी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 4:30 बजे रायगढ़-जंजैहली सड़क पर एक पिकअप जीप की जांच की गई। तलाशी लेने पर वाहन से देवदार के तेल से भरे 44 कैन बरामद हुए। इसके बाद विभागीय टीम ने तेल और वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया।
विज्ञापन

तेल के स्रोत और परिवहन की वैधता की होगी जांच
मामले में बरामद देवदार के तेल के स्रोत और उसके परिवहन की वैधता को लेकर जांच की जानी है। तेल कहां से लाया गया था और इसके परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति व दस्तावेज मौजूद थे या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। पांच दिन के भीतर वन विभाग करसोग की ओर से देवदार के तेल की दूसरी बड़ी खेप पकड़े जाने से क्षेत्र में वन संपदा के परिवहन पर निगरानी का मुद्दा फिर चर्चा में है।वन विभाग के कर्मचारी कुशल सिंह ने पुलिस थाना जंजैहली के प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed