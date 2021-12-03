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Mandi News: आपातकालीन सिजेरियन से सात पिल्लों का जन्म

Sun, 11 Oct 2026 12:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:53 AM IST
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Seven puppies born via emergency Caesarean section.
पशु चिकित्सकों ने आपातकालीन सर्जरी कर बचाई सात बच्चों की जान
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। अभिलाषी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वेटरनरी साइंसेज के चैल चौक स्थित पशु चिकित्सा क्लिनिकल कांप्लेक्स में चिकित्सकों ने आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन कर मादा श्वान के सात बच्चों को सुरक्षित जन्म दिलाया। मादा श्वान और सभी बच्चे स्वस्थ हैं।

नेरचौक से लाई गई करीब डेढ़ वर्ष की मादा श्वान की अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भावस्था की पुष्टि हुई। स्थिति को देखते हुए अगले दिन डॉ. दीपिका ठाकुर, डॉ. शगुन झागटा और उनकी टीम ने ऑपरेशन कर सात जीवित बच्चों को बाहर निकाला। सभी को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एचके चौधरी, डीन डॉ. आरके असरानी और कुलाधिपति डॉ. आरके अभिलाषी सहित अन्य पदाधिकारियों ने चिकित्सकीय टीम को बधाई देते हुए उसके प्रयासों की सराहना की।
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